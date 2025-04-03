В Тюмени в День Победы проведут парад и шествие "Бессмертного полка"

Впервые с 2022 года в Тюмени планируют в День Победы провести масштабные праздничные мероприятия - прохождение войск Тюменского гарнизона "Салют" и шествие "Бессмертного полка". Предыдущий парад в областной столице проводили в 2022 году, окончательное решение о проведении будет зависеть от обстановки, сообщил губернатор Александр Моор.

Два года подряд празднование Дня Победы в регионе проходило без масштабных акций в силу внешних обстоятельств.

Моор отметил, что программу празднования доверстывают. Она будет весьма обширной - в Тюмени запланировано 130 мероприятий, окончательный регламент будет известен ближе к празднику.

"Помимо планирования торжества, уделяем большое внимание вопросам безопасности. Совместно с правоохранительными органами примем все необходимые меры, чтобы обеспечить общественный порядок", - подчеркнул Моор.