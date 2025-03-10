Афанасьев показал, как оформят Тюмень к 80-летию Победы

Утверждена концепция оформления Тюмени к 80-летию Победы. Она базируется на единой федеральной стилистике, основным элементом которой является официальный логотип с изображением скульптуры "Родина-мать зовёт!", сообщил глава города Максим Афанасьев.

По словам Афанасьева, выбранные цветовая гамма и базовые шрифты подчеркнут торжественность и значимость события. В оформлении будут местные элементы, напоминающие о том, что Тюмень – город трудовой доблести и родина "Бессмертного полка". В оформлении будут использованы портреты ветеранов, известные фотографии праздничных мероприятий и памятников военной истории.

На гостевых маршрутах появятся баннерные панно на опорах освещения, а также флаговые конструкции. Это позволит создать атмосферу праздника и почтения к памяти героев войны.

"Новые арт-объекты, посвящённые подвигу ветеранов и современной истории, станут яркими элементами городского пространства. Мы уверены, что наши хозяйствующие субъекты поддержат инициативу и оформят свои входные группы в соответствующем стиле. Различные форматы позволят отразить ключевые события Великой Отечественной войны, сделав их ближе и понятнее каждому горожанину. Подробности и образцы плакатов можно найти на сайте администрации города", - сообщил Афанасьев.