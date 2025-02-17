Кадеты и председатель гордумы навестили ветеранов Великой Отечественной войны

Ветераны Великой Отечественной войны Мефодий Гаврилович Гаврилов и Варвара Ивановна Вайцеховская сегодня принимали необычных гостей - о жизни героев из первых уст узнали воспитанники Тюменского президентского кадетского училища, спикер Тюменской гордумы Светлана Иванова и председатель городского Совета ветеранов Николай Сбродов.

Мефодию Гавриловичу Гаврилову 99 лет. После окончания Ярковской средней школы он работал в колхозе, в 17 лет был призван в Красную армию. Пройдя обучение в Тюменском пехотном училище, служил автоматчиком в 40-м гвардейском строительном полку 11-й гвардейской дивизии Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Смоленска и боях на 1-м Прибалтийском фронте на Витебском направлении. Был трижды ранен, потерял ногу. После войны возглавил колхоз в Ярковском районе, затем работал на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности в Тюмени. В 2020 году Мефодий Гаврилович стал первым, кому депутаты гордумы вручили новое для областного центра поощрение – нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью".

Другим ветераном, которого навестили председатель думы с кадетами, стала Варвара Ивановна Вайцеховская, труженица тыла. Сейчас ей 94 года. Варвара Ивановна работала в административно-хозяйственной части УМВД России по Тюменской области. Муж Варвары Ивановны умер в 2018 году. Вместе они прошли через многое, создав крепкую семью. Их совместная жизнь длилась более 60 лет. Супруги воспитали двоих детей — сына и дочь (к сожалению, ушла из жизни). Варвару Ивановну часто навещают любимые внуки, правнуки и праправнук. Светлана Иванова вручила Варваре Ивановне памятную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Каждый из нас понимает, насколько важна связь поколений. Особенно это касается участников Великой Отечественной войны — из их уст звучит настоящая история Великой Победы нашей страны" — подчеркнула Светлана Иванова.