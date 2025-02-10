Выставку в честь героев откроют в тюменской научной библиотеке

В Тюменской областной научной библиотеке

13 февраля в 14:00 начнется торжественное открытие экспозиции "Герои вне времени".

Проект посвящён трём ключевым событиям 2025 года: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, году защитника Отечества в России и году героев в Тюменской области. Первая часть выставки состоит из фотографий земляков-героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы городов и сёл Тюменской области.

Во второй части экспозиции представлены книги и оцифрованные материалы из фонда библиотеки. Они рассказывают о людях которые стояли на защите Родины в разное время: героях Великой Победы, тружениках тыла, участниках специальной военной операции, врачах, спасателях, волонтёрах.

Выставка будет работать до конца 2025 года в холле на втором этаже. Вход свободный.