Ретропробег в честь Дня Победы проведут в Тюмени

16:06 04 мая 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/tmndom
Продолжение: В план празднования Дня Победы в Тюмени включили два плац-парада и вечерний пробег военной техники

Автопробег "Нам дороги эти позабыть нельзя!", посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 7 мая в Тюмени проведет детско-юношеский центр "Град", сообщили в администрации Тюмени. 

С 9 до 16 часов колонна боевых машин и ретро-автомобилей объедет 8 памятных мест города. Отправная точка - памятник Андрею Кижеватову (Мельничная, 1).

Для каждого пункта маршрута организаторы акции подготовили митинг с возложением цветов к мемориалам.

Финиширует автопробег в сквере Комсомольском. Там с 15 до 16 часов пройдёт праздничный концерт, выставка раритетной техники и вооружения, будут работать интерактивные площадки.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2022