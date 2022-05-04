Ретропробег в честь Дня Победы проведут в Тюмени

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Автопробег "Нам дороги эти позабыть нельзя!", посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 7 мая в Тюмени проведет детско-юношеский центр "Град", сообщили в администрации Тюмени.

С 9 до 16 часов колонна боевых машин и ретро-автомобилей объедет 8 памятных мест города. Отправная точка - памятник Андрею Кижеватову (Мельничная, 1).

Для каждого пункта маршрута организаторы акции подготовили митинг с возложением цветов к мемориалам.

Финиширует автопробег в сквере Комсомольском. Там с 15 до 16 часов пройдёт праздничный концерт, выставка раритетной техники и вооружения, будут работать интерактивные площадки.