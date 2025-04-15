Супермаркеты, фастфуд и маркетплейсы – в топе покупок у детей

По данным ВТБ, за 2024 год самыми популярными категориями покупок у детей стали супермаркеты, фастфуд и маркетплейсы – на них пришлось более 50% всех оплат по детским картам.

На одежду, обувь и аксессуары за год дети потратили 461 млн рублей, в кафе - 377 млн рублей, покупали и лекарства – на 348 млн рублей, расходы на общественный транспорт составили 292 млн рублей. При этом средний чек в этих категориях увеличился на 36%.

Самыми активными пользователями детских карт стали жители Москвы и Московской области: их общая сумма трат составила 3,9 млрд рублей. Она более чем в 3 раза превысила расходы в Уральском федеральном округе - 1,3 млрд рублей. Наименьший объем трат детей зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – 81 млн рублей.

"Мы наблюдаем рост числа пользователей детских карт, и это вполне объяснимо, ведь такие карты помогают детям понять основы финансовой грамотности", – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.