Великолепная пятерка представляет Тюменскую область на конкурсе "Молодой промышленник года"

На всероссийском конкурсе "Молодой промышленник года" Тюменскую область представляет пять участников.
Соискатели IV Премии представляют 69 регионов России, всего в Премии 700 участников, это рекордное количество заявок.
Премия проводится Клубом молодых промышленников совместно с Минпромторгом России.
В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области перечислили тех, кто участвует от нашего региона:
▪️Александр Лучко (ООО "Тенет")
▪️Денис Кучаев (ООО "Боровская Бумажная Компания)
▪️Аркадий Перегудов (ООО "Мегатор")
▪️Максим Передреев (ООО "Завод тротуарной плитки "Поревит.Тюмень")
▪️Людмила Беседина (ООО "Тюменский РМЗ")
Фото - Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
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