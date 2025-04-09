Великолепная пятерка представляет Тюменскую область на конкурсе "Молодой промышленник года"

14:20 09 апреля 2025
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На всероссийском конкурсе "Молодой промышленник года" Тюменскую область представляет пять участников.

Соискатели IV Премии представляют 69 регионов России, всего в Премии 700 участников, это рекордное количество заявок.

Премия проводится Клубом молодых промышленников совместно с Минпромторгом России.

В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области перечислили тех, кто участвует от нашего региона:

▪️Александр Лучко (ООО "Тенет")

▪️Денис Кучаев (ООО "Боровская Бумажная Компания)

▪️Аркадий Перегудов (ООО "Мегатор")

▪️Максим Передреев (ООО "Завод тротуарной плитки "Поревит.Тюмень")

▪️Людмила Беседина (ООО "Тюменский РМЗ")

 
Фото - Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

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