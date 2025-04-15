Будущие токари Тюменского колледжа ознакомились с производством на предприятии

В рамках подготовки к региональному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства для студентов второго курса Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, обучающихся по профессии "Токарь", Кадровым центром "Работа России" была организована производственная экскурсия на предприятие "Восход". Данное мероприятие предоставило будущим выпускникам возможность ознакомиться с реальными условиями производства и оценить перспективы трудоустройства по выбранной специальности.

Экскурсию для студентов провели специалист отдела кадров Руслан Шарыгин и главный технолог Евгений Яковлев. В ходе посещения предприятия студенты ознакомились с работой заготовительного и слесарного участков, наблюдали за деятельностью операторов станков с программным управлением, а также получили информацию об особенностях функционирования различных видов технологического оборудования.

В процессе экскурсии студенты проявили интерес не только к техническим аспектам производства, но и к условиям труда, а также к возможности трудоустройства выпускников, не имеющих практического опыта. Представители предприятия "Восход" заверили студентов в высокой востребованности профессий токаря и оператора станков как на данном предприятии, так и на рынке труда в целом, и выразили готовность принять выпускников колледжа в свой коллектив.

Проведение данной профориентационной экскурсии способствовало углублению теоретических знаний студентов, полученных в процессе обучения, посредством ознакомления с практической стороной производственного процесса, а также укрепило уверенность студентов в правильности выбора будущей профессии. Для предприятия "Восход" данное мероприятие представило возможность привлечения молодых и перспективных кадров.