Более 52 тысяч рублей в месяц желают получать российские пенсионеры

Средний желаемый доход россиян после выхода на пенсию составил 52,3 тыс. рублей в месяц, следует из результатов опроса СберНПФ, проведённого в 37 крупных российских городах. Запросы граждан увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом, что может свидетельствовать как о росте потребностей, так и об изменении восприятия пенсии — россияне всё чаще видят её как активную и значимую часть жизни, которую хотят прожить комфортно и в привычном ритме.

Наиболее высокие ожидания по уровню дохода на пенсии зафиксированы у москвичей — в среднем 82,5 тыс. рублей в месяц. Также высокие запросы у жителей Владивостока (76,4 тыс.), Омска (74,3 тыс.), Новокузнецка (73,8 тыс.) и Набережных Челнов (72,5 тыс.).

Оценки будущих доходов после завершения трудовой деятельности у жителей Челябинска, Иркутска и Тюмени более сдержанные — 18,2 тыс., 25,2 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

Наиболее амбициозными оказались представители младшего поколения. Респонденты в возрасте от 18 до 30 лет рассчитывают в среднем на 66,4 тыс. рублей в месяц. Это на 19 тыс. больше, чем у старшей возрастной группы.

"Рост ожиданий по сумме дохода на пенсии может говорить не только о повышении потребностей, но и о смене отношения к пенсионному возрасту. Всё больше россиян воспринимают этот период как активную фазу жизни, которую хочется провести в привычном качестве — с возможностью путешествовать, заниматься хобби и не менять образ жизни", - отметил Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка.

Государственная пенсия обеспечивает базовую необходимую поддержку, но для сохранения прежнего уровня дохода может потребоваться дополнительный финансовый ресурс. Сформировать его можно в том числе с помощью программы долгосрочных сбережений. Она позволяет получить софинансирование от государства до 360 тыс. рублей за десять лет и воспользоваться налоговым вычетом до 400 тыс. рублей в год. Дополнительно в ПДС можно перевести средства накопительной пенсии и воспользоваться ими через 15 лет или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Исследование проводилось в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек. В опросе участвовало 11,5 тыс. респондентов.