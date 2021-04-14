В Тюменской области пока не решили, как отпраздновать День Победы

Решение о формате празднования Дня Победы в Тюменской области пока не принято. Это касается и торжественного прохождения войск, и проведения акции "Бессмертный полк". Состав колонны военной техники и график репетиций торжественного прохождения войск определят после того, как будет принято решение с учетом эпидемиологической обстановки. Однако решение по праздничному салюту уже принято - он состоится.

"Эпидемия коронавируса не закончилась. Мы обязаны помнить о мерах безопасности и учитывать риски проведения массовых мероприятий, особенно для пожилых граждан. Если говорить о праздничных мероприятиях в честь Великой Победы, то наши дорогие ветераны не останутся без внимания. По моему поручению оргкомитет рассматривает несколько концепций мероприятий, приуроченных к празднованию 9 мая, куда включены как онлайн, так и оффлайн-события, а также работа выездных творческих бригад", – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.