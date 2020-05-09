В Тюмени прозвучат "Песни Великой Победы"

Победители и финалисты проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации реализуют в нашем городе акцию "Песни Великой Победы", приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Песни Великой Победы знакомы нам с детства. Они не оставляют наши сердца равнодушными, передаются из поколения в поколение и не дают нам забыть о великом подвиге нашего народа. Акция "Песни Великой Победы" – это наша память, наше уважение и благодарность всем, кто ковал победу в Великой Отечественной войне на фронте и в тылу. Акция объединяет в себе несколько мероприятий и приглашает к участию всех жителей страны", – сказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Молодые люди споют песни военных лет на балконах своих квартир. Учителя и студенты, экскурсоводы и ученые – участники проектов платформы "Россия – страна возможностей" – на один вечер превратят свой балкон в импровизированную концертную площадку. 9 мая с 19:01 по местному времени зазвучат известные и авторские песни о войне.

Более того, каждый желающий может принять участие в открытом онлайн-челлендже "Песни Великой Победы". Для этого нужно записать и выложить видео с песней в личный аккаунт в социальных сетях с хэштэгом #ПесниВеликойПобеды или #ПоемПесниПобеды.