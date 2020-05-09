Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем Победы

Губернатор Тюменской области поздравил жителей региона с 75-летием победы в Великой Отечественной войне и призвал всех чтить память предков, отстоявших свободу и независмость Родины, положивших на поле брани свои жизни ради будущих поколений.

Сегодня после минуты молчания, которая начнется 19.00, по всей России пройдет акция - гражданам предлагается у открытых окон с балконов исполнить песню "День Победы" в память о героях. Глава региона призвал земляков присоединиться к меропритияю.

"Сегодня, в этот священный праздник, мы не можем собраться вместе и пройти по улицам в колонне "Бессмертного полка". Но от этого наши чувства и единение не стали слабее. Ни эпидемия, ни даже само время не смогут стереть память, которую мы обязаны сохранить для потомков. Приглашаю вас присоединиться в 19 часов к общенациональной минуте молчания, а после ее окончания подойти к окну с портретом своего бойца и спеть песню "День Победы" вместе со всей страной", - отметил Александр Моор.

https://vk.com/video498250867_456239308