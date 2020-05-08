Тюменские росгвардейцы проводят парады у домов ветеранов

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы личный состав Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации и территориального управления Росгвардии в рамках патриотической акции "Парад у дома ветерана" поздравляют фронтовиков и тружеников тыла, проживающих в городах Тюменской области.

Песни военных лет и персональные поздравления с праздником прозвучали во дворах Тюмени и Ишима. Слова благодарности за вклад в Великую Победу принимали труженики тыла, ветераны внутренних войск – Николай Никитович Селивёрстов, Елизавета Николаевна Николаева, Нурия Юнусовна Исхакова и Мария Фёдоровна Отришко.

Офицеры Росгвардии зачитали поздравления директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова, командующего Уральским округом Росгвардии генерал-полковника Александра Попова, начальников кинологического центра и территориального органа ведомства, а также рассказали присутствующим о служебном пути ветеранов.

Со слезами на глазах виновники торжества принимали подарки, цветы, поздравления и подпевали солистам, исполняющим песни военных лет.

В завершение мероприятий перед домом каждого защитника Родины военнослужащие и сотрудники Росгвардии прошли торжественным маршем, а жители домов, бурными аплодисментами выражали благодарность ветеранам за мирное небо над головой и приветствовали росгвардейцев. 7 мая торжественные мероприятия продолжатся в Тюмени, Заводоуковске и Ялуторовске, сообщает пресс-служба ведомства.