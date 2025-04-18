Тюменский и Донецкий оркестры 7 мая вместе исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича

Концерт "К юбилею Великой Победы" состоится в Тюменской филармонии 7 мая. В первом отделении прозвучит Симфония №7 "Ленинградская" Дмитрия Шостаковича в исполнении Тюменского и Донецкого филармонических оркестров, во втором к ним присоединятся Тюменская хоровая капелла и солист из Екатеринбурга Михаил Морозов, сообщили в пресс-службе Тюменского концертного театрального объединения.

Проект уникален тем, что объединяет два симфонических оркестра и хоровую капеллу на одной сцене. Концерт проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Оркестр Непокоренных (симфонический оркестр Донецкой филармонии) на Тюменской сцене вступит в рамках большого тура по России. Выбранное для концерта произведение - легендарное. Симфония №7 – легенда, символ стойкости жителей блокадного Ленинграда, она в числе известных шедевров симфонической музыки советского периода.

Во втором отделении прозвучат любимые всеми песни, посвященные Победе в Великой Отечественной войне: В.Соловьева – Седого, М.Блантера, А.Холминова, Д.Тухманова и других советских композиторов.

По словам худрука и главного дирижера ТФО Юрия Медяника, инициатива поступила от Донецкой филармонии.