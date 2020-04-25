ДК "Орфей" предлагает тюменцам поделиться героическими историями дедушек

В тюменском Доме культуры "Орфей" стартовала акция "Я внук героя!". Акция посвящена юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Первыми свои истории о героических подвигах прадедов рассказали сотрудники "Орфея".

Так, директор "Орфея" Татьяна Харламова рассказала о своём дедушке Иване Терентьевиче Анищенко. По рассказу руководителя учреждения, её дед прошёл войну в звании сержанта 14 отдельного истребительно-противотанкового полка, был ранен, войну закончил в Германии. За время войны получил множество наград. Войска, в которых служил дедушка Татьяны, считались "элитарными", бойцам этих подразделений одновременно и завидовали, и сочувствовали. Солдатам и офицерам этих войск достались различные прозвища, намекающие на высокую смертность: "Ствол длинный, жизнь короткая!", "Двойной оклад - тройная смерть!", "Прощай, Родина!".

С войны дед Татьяны Харламовой вернулся живым, однако не мог рассказывать о том, что пришлось увидеть и пережить на войне. В мирное время Иван Терентьевич запомнился как настоящий трудяга.

ДК "Орфей" призывает земляков присоединиться к акции и поделиться своими историями, которые публикуются в официальных соцсетях дома культуры – "В Контакте" https://vk.com/dkorfei и Инстаграме https://www.instagram.com/dk_orfei/. Для публикации вашей истории необходимо отправить на адрес электронной почты orfei-mms@yandex.ru свои рассказы, фото и видео, пишет "Вслух.ру".