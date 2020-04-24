Росгвардия запустила флешмоб-эстафету "Георгиевская ленточка"

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Тюменской области в преддверии 75-й годовщины Великой Победы организовали на официальных страницах социальных сетей и сайте территориального управления флешмоб-эстафету "Георгиевская ленточка - Мы помним! Мы гордимся!" и приглашают всех принять в ней участие.

"23 апреля исполнилось 15 лет с первого дня этой трогательной и, без сомнения, важной акции, которую придумали журналисты РИА Новости. Традиционно в течение нескольких лет в конце апреля военнослужащие и сотрудники управления присоединяются к Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" и вручают этот главный символ Победы жителям населенных пунктов региона. Но в этом году, в связи со сложившимися обстоятельствами, акцию на улицах провести нет возможности. Однако память и добрые традиции должны жить. Поэтому мы приняли решение организовать её в социальных сетях. Приглашаем всех соотечественников виртуально присоединиться к нам, закрепив ленточку на одежде в области сердца слева, и передать символ героизма, воинской доблести и славы защитников Родины друг другу. Таким образом, мы вместе скажем "Спасибо" героям Отечества, ныне живущим ветеранам - всем тем, кто 75 лет назад подарил нам мир и чистое небо", - рассказала начальник пресс-службы областного управления Росгвардии лейтенант Людмила Попова.

В первый день к флешмобу присоединились военнослужащие Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации и члены их семей.

Акция, объединяющая людей по всему миру в период празднования Великой Победы, продлится до 9 мая.

Принять участие можно двумя способами:

- под общими хэштегами #ГеоргиевскаяЛенточка #75летпобеды #мыпомниммыгордимся #япомнюягоржусь #ПокаВыДома #сидимдома опубликовать своё видео на своих страничках социальных сетей

-снимите видео (телефон горизонтально) передачи Георгиевской ленточки, закрепив одну на своей одежде в области сердца слева, и направьте его на электронный адрес: rosgvardpressa72@yandex.ru или сообщением в Вконтакте "Росгвардия по Тюменской области": https://vk.com/public150092707. И не забудьте подписать видео – имя, фамилию и город где вы проживаете (по желанию).

Ваше видео войдёт в общий ролик и будет размещён на официальных страницах социальных сетей и сайте территориального управления Росгвардии.