Волонтеры приглашают всех желающих плести сети в ДК "Орфей"

Двадцать добровольцев серебряного возраста центрального округа создали 11 маскировочных сетей и приступили к плетению 12-й в ДК "Орфей", помочь им в этом деле могут все, кто хочет. Встречи проходят трижды в неделю, ближайшая состоится в 10.00 в понедельник.

Большинство из готовых маскировочных сетей уже отправлено с гуманитарным грузом в зону СВО. Сети помогают стать незаметнее для врага бойцам, военной технике, вооружению, блиндажам и другим сооружениям.

В Центральном округе Тюмени популярное добровольческое направление развивается при поддержке управы ЦАО и общественности — Совета ТОС "п. Мелиораторов". Первой плести маскировочные сети среди общественников этой организации научилась председатель Нина Перминова и теперь делится умениями со всеми остальными. На создание одной сети уходит около трех дней.