Тюменским участковым к зарплатам будут доплачивать по 10 тысяч рублей

В Тюменской области ввели новую меру социальной поддержки для участковых уполномоченных полиции - по решению депутатов облдумы и правительства региона они будут ежемесячно получать по 10 тысяч рублей за счет регионального бюджета.

Списки для выплат будут формироваться УМВД. Такую инициативу предложили депутаты фракции "Единая Россия" в Тюменской областной Думе. Парламентарии поддержали единогласно.

"Участковые играют одну из ключевых ролей в работе по обеспечению безопасности в населённых пунктах нашего региона. Уверен, что новая мера поддержки поможет привлечь больше специалистов в эту профессию", - отметил губернатор Александр Моор.