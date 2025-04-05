Тюменским участковым к зарплатам будут доплачивать по 10 тысяч рублей

19:22 04 апреля 2025
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В Тюменской области ввели новую меру социальной поддержки для участковых уполномоченных полиции - по решению депутатов облдумы и правительства региона они будут ежемесячно получать по 10 тысяч рублей за счет регионального бюджета.

Списки для выплат будут формироваться УМВД. Такую инициативу предложили депутаты фракции "Единая Россия" в Тюменской областной Думе. Парламентарии поддержали единогласно. 

"Участковые играют одну из ключевых ролей в работе по обеспечению безопасности в населённых пунктах нашего региона. Уверен, что новая мера поддержки поможет привлечь больше специалистов в эту профессию", - отметил губернатор Александр Моор.

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