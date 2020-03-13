В Тюменской области отпразднуют 75-летие Парада Победы

Празднование 75-летия Парада Победы пройдет 24 июня. Организаторами его выступят участники проекта "Сибиряки: дорогами побед", ветераны, кадеты и школьники.

В 2020 году проекту "Сибиряки: дорогами побед" исполняется 10 лет. Участниками юбилейной экспедиции станут ветераны ФСБ, ветераны-десантники и пограничники, поисковый отряд "Память сердца", аграрный университет Северного Зауралья, журналисты газеты "Тюменская область сегодня", представители Федерации велосипедного спорта Тюменской области, кадеты и школьники. Об этом рассказал один из организаторов патриотического пробега, депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук.

"Кардинальное отличие нынешней экспедиции - большее количество участников. Для федерации велосипедного спорта, которой я руковожу, это восьмой по счету пробег. За годы участия в проекте на юге Тюменской области мы посетили более сорока населенных пунктов и провели там для детей, школьников, взрослых уроки мужества. В процесс изучения истории военных лет вовлечено таким образом большое количество людей. Ежегодно в проекте задействованы около ста человек. В этот раз к нам присоединится слет юных ратников и школьники. 22 июня мы стартуем из Тюмени, 23 числа вечером прибудем в Тобольск, а 24 июня, в день 75-летия Парада Победы, проведем свой парад на Красной площади у стен Тобольского кремля. Ожидается, что в мероприятии примут участие кадеты, школьники, курсанты, победители конкурса сочинений о людях, эвакуированных из блокадного Ленинграда", - рассказал Юрий Баранчук.

Десять лет назад, когда проект только начинался, первая экспедиция была посвящена памяти легендарного разведчика Николая Кузнецова. По сложившейся традиции каждый пробег начинается с митинга у его памятника, но темы каждый год меняются. Последние четыре года экспедиции посвящались труженикам тыла, не забывали организаторы пробега и о ратных подвигах земляков. Экспедиция-2020 будет посвящена прежде всего изучению судеб ленинградских детей, которых в военные годы приютила тюменская земля.

"В этом году проект пройдет под эгидой "Согретые Сибирью" и будет посвящен детям блокадного Ленинграда, которые были эвакуированы в годы Великой Отечественной войны в Тюмень. Тема, считаю, очень интересная. Мы знаем много историй о том, когда, привнося свою культуру, образование, эвакуированные отчасти меняли в деревнях уклад жизни, когда пришлые и местные жили одной большой семьей, деля пополам радости и беды. Многие блокадники здесь нашли новые семьи, были усыновлены, - отметил Баранчук. - Это память, правда о нашей истории. И никому не дано право эту правду как-то трансформировать. Нужно, чтобы правда эта звучала, может, она не всегда красива, легка - и с надрывом, с болью в сердце, но это наша история, без нее у нас нет будущего. Это мы всегда подчеркиваем на встречах с жителями населенных пунктов, в которых останавливаемся во время экспедиции".

Новшеством этого года станет конкурс школьных сочинений "Согретые Сибирью". В них ребятам предлагается отразить рассказы о жизни эвакуированных из Ленинграда детей. Тема актуальная, считает Баранчук: эти люди еще живы и могут рассказать много интересного и поучительного о своих судьбах.

Победители конкурса без призов не останутся. "Будет подведен итог конкурса сочинений "Согретые Сибирью" среди школьников тех населенных пунктов, по которым мы будем проезжать. Наш партнер - компания "СИБУР" - объявила, что восемь человек из школы-победителя смогут побывать вместе с тюменскими поисковыми отрядами на местах боевых действий, за второе место - пять человек, за третье место - три человека", - сказал председатель Федерации велосипедного спорта Тюменской области, депутат гордумы Юрий Баранчук.

Отметим, проект "Сибиряки: дорогами побед" нацелен на повышение уровня знаний молодежи и в целом жителей Тюменской области об отечественной истории, подвиге народа в годы Великой Отечественной войны и вкладе земляков в Великую Победу.