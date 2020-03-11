Тюменские депутаты поздравляют ветеранов с юбилеем Победы

Заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов вручил проживающим в 4-м избирательном округе ветеранам юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Приветствуя тружеников тыла, Дмитрий Осипов отметил, что вынесшим все тяготы войны людям современные поколения обязаны многим, в том числе возможностью жить в свободной стране, трудиться, строить планы, растить детей. "Спасибо вам за все, что вы для нас сделали! Мы, молодое поколение, приложим все усилия, чтобы высокую планку отношения к своей родине и к труду, которую вы задали, нести достойно", – обратился к ветеранам Дмитрий Осипов.

Торжественное мероприятие прошло в гимназии № 49. Школьники порадовали дорогих гостей творческими номерами и словами благодарности.

В Тюмени проживает 171 инвалид и участник Великой Отечественной войны и около 2 тыс. 500 тружеников тыла. В Год памяти и славы им в торжественной обстановке вручают медали в честь 75-летия Победы. Депутаты Тюменской городской думы во встречах с ветеранами принимают активное участие: поздравляют фронтовиков и тружеников тыла с наступающим праздником, вручают награды и подарки.