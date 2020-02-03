Александр Моор вручил ветеранам медали 75-летия Победы

В связи с предстоящим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне губернатор Тюменской области по поручению президента России вручил юбилейные медали 12 ветеранам. Торжественная встреча прошла 3 февраля в Доме приемов губернатора.

В числе почетных гостей были приглашены участники войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и бывшие узники концлагерей.

Шарифулла Гиниятов был призван в армию в 1944 году. Воевал на Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией. Награжден орденом Отечественной войны II степени. Награждены медалями труженики тыла: Александра Петровна Сторожева, Андрей Ефимович Грязнов, Валентина Михайловна Королева, Тамара Александровна Майер, Арсентий Прокопьевич Сединкин, Юлия Степановна Денисова, Разия Хакимова. Юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов получили жители блокадного Ленинграда Нина Алексеевна Лисовенко и Алевтина Васильевна Пичуева, бывшие узники фашистских концлагерей Галина Иосифовна Ермакова и Валентин Валентинович Котенко.

"Наступивший 2020 год для всех нас особенный, юбилейный, год великой Победы, Год памяти и славы. Великая Отечественная война затронула каждую советскую семью, многих лишила детства, юности, перечеркнула судьбы. Трудно выразить словами ту благодарность и гордость, которое испытывает нынешнее, послевоенное поколение к людям, пережившим эту страшную войну, выстоявшим на фронтах, в тылу, в концентрационных лагерях", – отметил глава региона.

Александр Моор напомнил слова президента страны Владимира Путина о Холокосте, "память об этом станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчаний", чтобы будущие поколения помнили о лагерях смерти, о блокадном Ленинграде, об ужасах этой войны.

"Сегодня многие стараются переписать историю, принизить роль нашей армии, советского народа в Победе над фашизмом. Задача ныне живущих поколений сохранить правду о войне, о той цене, которую заплатил весь мир", – заявил Александр Моор.

Александра Петровна Сторожева, тюменка, труженик тыла поддержала слова губернатора о сохранении исторической памяти и прочла стихи о войне. "Пусть сохранит людская память пожизненно героев тех, кто смертью храбрых в битве пали на Безымянной высоте. Пусть там вдали, за океаном, мечтает кто-то мир взорвать, мы этим сумасбродным планам ответим твердо: не бывать!"