В Тобольске начался Год памяти и славы

Официальный старт празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Тобольске дан 28 января. Первыми мероприятие в честь Года памяти и славы провели ученики и педагоги савиновского филиала школы №15, что находится на Левобережье. В числе почетных гостей на встречу со школьниками, молодежью и ветеранами был приглашен депутат Государственной думы, председатель тюменского регионального общественного объединения "Защита Отечества" Николай Брыкин.

Юбилейный год победы над фашизмом – это серьезный повод обратиться к истории страны, отдать должное подвигу, стойкости и мужеству нашего многонационального народа, отметил депутат, обращаясь к ученикам школы №15, их педагогам и представителям первичной ветеранской организации. Однако память о том, какую трагедию пережили старшие поколения, какие тяготы и лишения вынесли они ради свободы страны, должна жить в каждом из нас. "Если ты не помнишь свою историю – ты побежден. Надо знать об ужасах, которые прошел наш народ во время Великой Отечественной войны, какой кровью нам досталась эта победа, и гордиться подвигом предков, - подчеркнул Николай Брыкин. – Сегодня некоторые пытаются переписать эту историю и поставить ее под сомнение, стереть память о подвигах народа. Если мы допустим это, мы потеряем страну. В каждой семье есть свой герой. Узнавайте о тех, кто из ваших родных был на фронте, трудился в тылу, о тех, кто выстоял в блокадном Ленинграде. Не забывайте ветеранов и будьте достойны их подвигов".

Глава города Максим Афанасьев отметил, что символично юбилейный год открывать мероприятиями в школах, так как чаще всего учителя пробуждают в детях интерес к изучению истории. "В этом году у нас очень насыщенный календарь мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они рассчитаны не только на создание праздничного настроения. Запланировано много просветительских, образовательных бесед, акций и встреч. В частности, городской комитет образования проведет курс образовательных мероприятий, классных часов о десяти местных героях Советского Союза", - рассказал о планах Максим Афанасьев. Глава города посоветовал школьникам активно участвовать в этих мероприятиях, читать больше книг об истории войны, при помощи учителей и родителей собирать информацию о родном городе, своей семье и гордиться тем, что причастен к этой истории.

Присоединяясь к поздравлениям и напутствиям, председатель совета ветеранов Владимир Габрусь подчеркнул, что важно уделить внимание каждому ветерану, выразить им слова признательности и благодарности, порадовать их добрыми делами.

После торжественной части гостей и школьников пригласили на экскурсию по местному музею, созданному советом ветеранов. Желающие могли научиться складывать письма треугольником, потренироваться в сборке-разборке автомата и оказании первой медицинской помощи.

Депутат Госдумы Николай Брыкин отметил, что подобные встречи полезны и взрослым, и детям, они побуждают к углубленному изучению родной истории и более осмысленному восприятию информации. Как председатель "Защиты Отечества", он предложил главе города рассмотреть возможность поощрения лучших ребят поездкой в города-герои. Такой формат сотрудничества, когда лучший класс вместе с классным руководителем на каникулах едет в Санкт-Петербург, чтобы пройтись по местам боевой славы, уже действует в Упоровском районе.

Так вышло, что школа стала центром притяжения для жителей Левобережья, здесь постоянно кипит просветительская работа, проходят основные культурные события. В ней же расположился музей, который хранит историю поселка. После посещения экспозиций Николай Брыкин решил оказать финансовую помощь в обновлении витражей и стендов, чтобы музей стал еще более привлекательным для детей и взрослых.

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Тихонова Татьяна