Выставка о вкладе железнодорожников в Победу работает на вокзале в Тюмени

На вокзалах Тюмень, Екатеринбург, Нижний Тагил, Пермь-2, Нижневартовск СвЖД открыла выставки "Дороги Победы". Экспозиция раскрывает колоссальную роль стальных магистралей в годы Великой Отечественной войны и посвящена 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе Тюменского региона СвЖД.

В основе экспозиции -уникальные архивные материалы: фотографии, карты, документы. Она разделена на блоки, рассказывающие об интенсивности железнодорожных перевозок, эвакуации, военно-санитарных поездах, паровозах – "рабочих лошадках" войны, а также о вкладе в Победу железнодорожников Свердловской магистрали.

На вокзале Тюмень особую часть выставки занимают предметы, которые использовались на железной дороге в годы войны, а также оригинальные документы и письма того времени. К примеру, можно увидеть рабочую сумку машиниста паровоза – такие сумки железнодорожники называют "шарманками" и носят в них инструменты и еду в дорогу. Представлен аппарат Морзе, с помощью которого передавали информацию с одной станции на другую. Также можно почитать выписки из дневника дежурного по Тюменскому отделению товарища Паутова: он фиксировал на бумаге каждый рабочий день. Или письма с фронта тюменских железнодорожников своим родным. В экспозиции представлены награды Великой Отечественной войны и военные трофеи – фляжки, посуда, губная гармошка.

За четыре военных года на долю железнодорожного транспорта пришлось 70% всех воинских перевозок. Железные дороги стали артериями жизни и Победы. Именно они обеспечили эвакуацию населения и промышленности вглубь страны, переброску войск и снабжение фронтов продовольствием, боеприпасами, горючим и техникой. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков отмечал: "Если бы не четкая работа железнодорожного транспорта, если бы не геройский труд железнодорожников, не было бы Победы".