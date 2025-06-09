Обществознание заменят историей для учеников 6–8 классов в школах России

В ближайшие два года в школах России из образовательной программы 6-8 классов исчезнет такой предмет, как "Обществознание", после отмены обществознания количество учебных часов по истории в средней школе увеличится почти в полтора раза, сообщили в депобразования ТО.

Обществознание будут изучать только ученики 9-11 классов. По мнению экспертов, изучение предмета в 6-8 классах является сложным для усвоения учащимися. В новом курсе будет более практико-ориентированная подача материала, сообщили о планах в профильном департаменте.

"Переход на новые образовательные программы будет осуществляться постепенно, в течение двух учебных лет. В новом 2025-2026 учебном году обществознание будут изучать ученики 8-11 классов еще по действующей программе. Трудностей в сдаче ОГЭ в 9 классе изменения за собой не повлекут. В дальнейшем контрольно-измерительные материалы будут адаптированы под обновленный курс. Педагоги региона проходят обучение и будут готовы к реализации новой программы. Наш институт окажет всю необходимую методическую помощь", - пояснила

заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин ТОГИРРО Юлия Белявская.

В рамках изменений планируется разработка единых государственных учебников по обществознанию для 9-11 классов.