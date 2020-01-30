Тобольским ветеранам вручили юбилейные медали в честь 75-летия Победы

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны, вручение юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." состоялось на встрече со студентами в Центре молодежных инициатив. Литературно-музыкальный вечер был посвящен 76-летию полного снятия блокады Ленинграда и стал одним первых и ярких событий Года памяти и славы Тобольска.

На встречу с молодежью пришли фронтовики и дети-блокадники.

Дмитрию Степановичу Федорову идет 101 год. Старшиной он прошел 3-й Украинский и Карельский фронт. Грудь его украшают орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медали "За боевые заслуги", "За оборону Советского Заполярья", "За победу над Германией" и другие награды. Во время бороны Ленинграда на ЗИС-5 он подвозил снаряды на передовую под постоянными авианалетами. Несмотря на возраст, он по-прежнему бодр и с радостью делится своими жизненными историями со школьниками и студентами.

Август Николаевич Ишимцев на фронт ушел 17-летним мальчишкой, воевал на 3-й Прибалтийском фронте, за заслуги перед Родиной награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Германией".

Много горьких историй из своей детской жизни могут рассказать ленинградки Вера Иосифовна Созонова, Лилия Петровна Генералова, Валентина Ивановна Куликова, эвакуированные из осажденного города маленькими детьми. Рассказ Веры Иосифовны о том, что им с братом пришлось пережить, не оставил равнодушным никого из участников встречи.

Медали дорогим гостям вручили глава муниципалитета Максим Афанасьев и председатель городской думы Андрей Ходосевич. Благодарственными письмами и подарками в виде денежных сертификатов в продуктовый магазин и аптеку поздравил ветеранов председатель тюменского регионального общественного объединения "Защита Отечества", депутат Госдумы Николай Брыкин.

Воспоминания ветеранов молодежь дополнила концертными номерами, а душевные слова в адрес фронтовиков и детей войны создали атмосферу душевности, искренности и сердечной признательности старшим поколениям за то, что они отстояли независимость нашей страны и сохранить ее целостность.

"Уважаемые, дорогие, любимые наши люди! Благодаря вам мы сегодня живем. Каждый из нас прекрасно понимает это. Для меня этот год счастливо начался, потому что я с вами разделить радость от того, что мы в этом году отмечаем 75-летие великой Победы, – обратился к ветеранам Николай Брыкин. – Я восхищаюсь силой духа наших людей! Даже маленькие, юные, они были ответственны за страну. Такие маленькие, они прекрасно понимали, что если они не помогут своим близким, то и страны не будет. Спасибо вам огромное за стойкость и силу духа, за оптимизм, которым вы готовы делиться с нами!"

Депутат призвал всех помнить о подвиге нашего многонационального народа и гордиться историей Отечества. "Сейчас некоторые деятели пытаются перевернуть историю и сказать, что мы не победители, мы не то делали. Подумайте: чего нас хотят лишить? Нашей памяти. Эта память должна быть в нас не только на века, она должна храниться уже в наших генах. Помните: мы – народ победитель, а не завоеватель. Наша страна никогда не начинала войн, но кто к нам приходит с мечом, тот от него и гибнет. Это важно знать всем!" – подчеркнул Николай Брыкин.

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Тихонова Татьяна