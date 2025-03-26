Путин наградил главного балетмейстера "Зорь Тюмени" медалью за труды

Главный балетмейстер государственного ансамбля народного танца "Зори Тюмени" Валерий Арцер удостоен медали "За труды в культуре и искусстве", указ о его награждении россиян, в котором упоминается и фамилия тюменца, подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Награда присуждается за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров в поздравлении Арцера со значимым признанием заслуг отметил, что его творческий и наставнический труд – яркий пример высочайшего профессионализма и преданности избранному делу, а талант, педагогическое и актёрское мастерство балетмейстера способствуют росту плеяды молодых одаренных артистов.

В депкультуры отмечают, что накануне Дня работника культуры творческая династия хореографов Арцеров на уровне региона также награждена памятным адресом за значительный вклад в сохранение преемственности семейных традиций и укрепление связи между поколениями в культуре и искусстве.