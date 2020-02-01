Тюменские ветераны получили медали в честь 75-летия Победы

Юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" вручены фронтовикам, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда. Торжественный прием состоялся в администрации Тюмени.

Почетных гостей приветствовали главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, глава города Руслан Кухарук и председатель городской думы Евгений Заболотный.

"Чем дальше от нас события Великой Отечественной войны, тем важнее сохранить в памяти людей осознание вклада советского народа в Великую Победу", – убежден Евгений Заболотный.

Он вручил медали жителям блокадного Ленинграда, которые детьми были эвакуированы в Тюмень.

"Вечная память тем, кто погиб в годы войны, не дожил до нашего времени, – сказал Евгений Заболотный. – Хочется, чтобы наши дети и внуки росли похожими на ветеранов и были достойны их подвига".

К 9 Мая юбилейные медали получат около 2 700 тюменцев, внесших вклад в Великую Победу.