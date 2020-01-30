Ишимские ветераны получили юбилейные медали

Медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг." в торжественной обстановке вручены десяти ишимцам. Согласно указу президента РФ, медалью награждаются ветераны, узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла.

"Искренне преклоняюсь перед вашим мужеством и стойкостью, отдаю дань глубокого уважения и благодарности за великий ратный труд, который вы совершили во благо Отечества", - обратился к ветеранам глава Ишима Федор Шишкин.

Задача нынешних поколений - сохранить память о подвиге народа, его заслугах в военную пору и послевоенном восстановлении государства, защитить правду о Великой Отечественной войне от попыток исказить историю Победы, отметил руководитель муниципалитета.

Федор Шишкин пожелал почетным гостям крепкого здоровья, благополучия, внимания и заботы со стороны близких людей.

В Ишиме такие награды получат 457 человек. Вручение будет проходить не только в культурных, но иобразовательных учреждениях, а также на дому. Параллельно в городе ведется работа по подготовке к празднованию 9 Мая, сообщили в администрации города.