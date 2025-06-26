Моор поздравил Тюменский театр кукол с наградой за постановку "Мастер и Маргарита"

Тюменский театр кукол взошел на пьедестал Международного фестиваля "КУКART" в Санкт-Петербурге, артисты стали лауреатами основной программы и завоевали золотой диплом в номинации "Лучший спектакль для взрослых в театре кукол" за спектакль "Мастер и Маргарита".

"Это заслуженно. На премьере был лично, очень понравилось. Удивительные маски, декорации, спецэффекты, великолепная игра актеров и, конечно, режиссура, которая заслуживает аплодисментов. Четыре часа – столько длится спектакль – пролетают незаметно. До сих пор все показы в Тюменском театре кукол идут с аншлагом. С большим успехом спектакль принимают и в других городах нашей страны. "Мастера и Маргариту" уже посмотрели зрители Ханты-Мансийска, Салехарда, Москвы, Санкт-Петербурга. Поздравляю режиссера Наталью Явныч и весь коллектив театра с заслуженным успехом!" - написал Моор в своем телеграм-канале.