Руссу и Шарпатов стали почетными гражданами Тюменской области

Депутаты Тюменской облдумы единогласно проголосовали за присвоение звания "Почетный гражданин Тюменской области" Николаю Руссу и Владимиру Шарпатову, предложение об их награждении в думу внес губернатор Александр Моор.

Звание "Почетный гражданин Тюменской области" Руссу и Шарпатову присвоено за выдающиеся заслуги в сфере общественной деятельности, способствующие всестороннему развитию Тюменской области и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Николай Руссу – генеральный директор АО "Мостострой-11", Заслуженный строитель Российской Федерации, известный в Тюменской области и за ее пределами мостостроитель. Трудится в строительной отрасли более сорока лет, в коллективе - более семи тысяч специалистов, только за последние пять лет компанией введено в эксплуатацию 125 объектов в Тюменской области.

Владимир Шарпатов – Герой России. Высшей награды страны он был удостоен в 1996 году за возвращение на Родину самолета Ил-76, захваченного террористами на территории Афганистана. Находясь на пенсии, ведет активную общественную деятельность в региональном Совете ветеранов и активно занимается патриотическим воспитание молодежи. Автор идеи и непосредственный участник создания памятника авиаторам Тюменской области (2015 год).