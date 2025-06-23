В Тюменской области завершилась посевная кампания

Посевную кампанию завершили аграрии региона - зерновыми, зернобобовыми, кормовыми и техническими культурами, однолетними травами и овощами засеяно 767 тысяч гектаров. Большую часть площади занимают пшеница, овес, ячмень, горох и кукуруза, по техническим культурам аграрии перевыполнили свой изначальный план, сообщил губернатор Моор.

Моор отметил, что работа в полях продолжается - ведется химическая прополка для защиты посевов от вредителей и заготовка кормов.