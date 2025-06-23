Прокуратура нашла виновных в том, что Зубарево Hills осталось без света

О длительном отключении электроснабжения в коттеджном поселке Зубарево Hills написали ряд изданий, прокуратура проверила информацию с привлечением специалистов контролирующих органов и зафиксировала многочисленные нарушения, в том числе ненадлежащую эксплуатацию энергоустановок, превышение допустимой продолжительности отключения коммунальной услуги по электроснабжению, сообщили в облпрокуратуре.

В адрес сетевых организаций вынесены представления, возбуждено два дела по ст. 9.11 КоАП РФ в отношении сотрудников сетевых компаний (нарушение правил эксплуатации энергоустановок). По факту превышения допустимой продолжительности отключения коммунальной услуги по электроснабжению прокуратура района в отношении сотрудника сетевой организации возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ(нарушение правил недискриминационного доступа к электрическим сетям).

Рассмотрение актов прокурорского реагирования на контроле у прокуратуры Тюменского муниципального округа.