Жительницу Москвы будут судить в Тюмени за незаконное получение субсидий на частный детсад

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней жительницы Москвы по статье о мошенничестве с субсидиями.

По версии следствия, женщина с 2021 по 2023 год, договорившись со своей знакомой, содержали частный детский сад в Тюмени и вели непосредственное руководство его деятельностью. Назначенный ими директор сада предоставляла в городской департамент образования документы на возмещение понесённых затрат на оказание услуг по образованию и содержанию детей, которые фактически дошкольное учреждение не посещали или перестали посещать и незаконно получили таким образом свыше 848 тыс. рублей, который обвиняемая возместила.

Вторая соучастница объявлена в розыск. На имущество обвиняемой, стоимостью 2 млн рублей, суд наложил арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу, сообщили в облпрокуратуре.