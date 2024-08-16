Тюменская область удостоила Дмитрия Конова звания "Почетный гражданин"

Общественный деятель Дмитрий Конов за выдающиеся заслуги в общественной деятельности и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона удостоен звания "Почетный гражданин Тюменской области". Награду и соответствующие регалии ему вручили губернатор Александр Моор и председатель облдумы Фуат Сайфитдинов на торжественном приеме, посвященном празднованию 80-летнего юбилея Тюменской области.
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