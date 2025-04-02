Ходить в лес и разводить костры запрещено в Тюменской области с 5 апреля

Особый противопожарный режим, а вместе с ним запрет на посещение лесов, сжигание мусора и разведение костров вводится в Тюменской области 5 апреля. Соответсвующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Главной причиной природных пожаров является человеческий фактор. Помните об этом, земляки! Не пользуйтесь открытым огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности. Нарушителей будем привлекать к строгой ответственности", - сказал ранее глава региона Александр Моор.

Во время особого противопожарного режима:

✔️запрещено посещение лесов (за исключением тех, чья трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке; граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности; граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты в Тюменской области, должностных лиц филиала ФБУ "Рослесозащита", "ЦЗЛ Тюменской области", должностных лиц, осуществляющих мероприятия по госконтролю (надзору)) с 5 по 24 апреля;

✔️запрещено проведение пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора;

✔️запрещено сжигание порубочных остатков, за исключением остатков на землях лесного фонда;

✔️запрещено в границах полос отвода и придорожных полосах автодорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а таюже оставлять сухостойные деревья и кустарники;

✔️запрещено использование пиротехники независимо от класса по степени потенциальной опасности (за исключением случаев, когда применение пиротехнических изделий осуществляется специализированными организациями, имеющими соответствующее разрешение (лицензию) на данный вид деятельности).