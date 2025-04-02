На дороге по улице Профсоюзной в Тюмени продолжают работы по устранению провала

На улице Профсоюзной, где накануне на проезжей части образовался провал, всю ночь шли аварийно-восстановительные работы и они продолжаются до сих пор, сообщили в администрации города.

На время работ движение автотранспорта по улице Профсоюзной на участке от улицы Республики до Ленина частично ограничено. "Росводоканал Тюмень" проводит восстановительные работы на канализационном коллекторе диаметром 400 мм. На данный момент разработан котлован, на глубине более четырех метров обнаружен поврежденный участок сети. Сегодня специалисты Тюменского водоканала планируют восстановить целостность трубопровода.

"Мы заменим участок железобетонного коллектора, пострадавший от газовой коррозии. Одновременно с помощью телеинспекции проводим обследование всего трубопровода. По результатам мониторинга примем решение по дальнейшему использованию сети", - пояснил директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

"Росводоканал Тюмень" приносит извинения за доставленные неудобства и обещает приложить все силы, чтобы завершить работы в максимально короткие сроки.