В Тюменской области создадут электронный архив документов времен Великой Отечественной войны

Работой над созданием электронного фонда, в котором будут храниться оцифрованные документы, кино- и фотоматериалы, посвящённые Второй мировой войне, занимается Государственный архив Тюменской области. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил на совещании с главами субъектов УФО по вопросу реализации послания президента Федеральному Cобранию, которое провел полпред президента Николай Цуканов в пятницу, 31 января.

Создание комплекса архивных документов - одно из поручений главы государства, озвученных им в ежегодном послании.

"В государственных архивах области хранятся архивные документы предприятий и учреждений, действовавших в военные годы. Приняты на хранение личные фонды ветеранов Великой Отечественной войны. В 2019 году с учетом исторической ценности и востребованности начат прием архивных документов от военкоматов. Эти документы, как правило, находятся в ветхом состоянии и требуют реставрации. В регионе будет продолжена работа по консолидации массива документов, отражающих основные события и факты о Великой Отечественной войне. В государственном архиве Тюменской области обеспечено их описание, реставрация, оцифровка. В итоге будет создан электронный фонд таких документов", — пояснил Александр Моор.