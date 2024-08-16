Почетным гражданином Тюменской области стал митрополит Димитрий

Почетным гражданином Тюменской области стал митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Награду и соответствующие регалии ему вручили губернатор Александр Моор и председатель облдумы Фуат Сайфитдинов на торжественном приеме, посвященном празднованию 80-летнего юбилея Тюменской области.

Почетного звания митрополит удостоен за выдающиеся заслуги в общественной деятельности и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий: