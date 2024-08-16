Почетным гражданином Тюменской области стал митрополит Димитрий

Почетным гражданином Тюменской области стал митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Награду и соответствующие регалии ему вручили губернатор Александр Моор и председатель облдумы Фуат Сайфитдинов на торжественном приеме, посвященном празднованию 80-летнего юбилея Тюменской области.
Почетного звания митрополит удостоен за выдающиеся заслуги в общественной деятельности и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона.
Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий:
Наша Тюменская область действительно уникальна. Она состоит из трех субъектов. В церкви есть понятие "почтение Бога в Троице". Триединство – это образец крепости. И вот хотелось бы, чтобы и наша область сохраняла эту крепость триединства. А скрепой, в Священном Писании говорится, является божественный дар любви, любовь к краю, любовь к традициям. Вот это все является залогом счастья на земле.
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