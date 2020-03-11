Юбилею Победы тюменцы посвятят более 500 мероприятий

Более пятисот культурно-просветительских и информационно-образовательных мероприятий готовят для тюменцев городские власти. Ожидается, что в торжествах, посвященных памятной дате, примут участие полмиллиона человек. На организацию мероприятий, а также на благоустройство территории и оформление тюменских скверов, улиц и остановочных комплексов в городском бюджете предусмотрено 17,3 млн рублей.

С планом мероприятий по празднованию 75-й годовщины Великой Победы депутаты Тюменской городской думы ознакомились в ходе февральского заседания думы. В частности, 9 мая в городе будет работать 15 крупных культурных площадок, на них выступят профессиональные и самодеятельные творческие коллективы города, у детей пройдут финалы конкурсов танца и военной песни. 10 мая праздник продолжится спортивно-массовыми мероприятиями.

Обсудив доклад представителя администрации, председатель Думы Евгений Заболотный отметил, что депутаты активно участвуют в организации и проведении мероприятий в своих избирательных округах. "Многие депутаты в связи с проведением Года памяти и славы в своих округах участвуют во встречах с ветеранами Великой Отечественной войны и во вручении им медалей в честь 75-летия Победы. Наша общая задача – дойти до каждого ветерана, посмотреть, в каких условиях он живет, в чем нуждается, какая помощь ему необходима, и окружить его заботой, ведь многим людям преклонного возраста нужно обыкновенное человеческое внимание", - напомнил Евгений Заболотный.