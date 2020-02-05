Тюменские депутаты поздравили ветеранов с 75-летием Победы

Фото - https://duma.tyumen-city.ru

Чествование ветеранов войны и труда и вручение им юбилейных медалей в честь 75-летия Великой Победы состоялось в Восточном округе Тюмени.

Мероприятие "Дорогами доблести и славы", посвященное разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, прошло в Центре культуры и искусства "Современник". Главными гостями встречи стали участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны и жители блокадного Ленинграда.

Поздравить ветеранов пришли депутаты Тюменской городской думы Александр Гунбин, Александр Григорьев и Надежда Ачкасова.

"Военное лихолетье не сломило дух и веру представителей старшего поколения, – убеждена депутат Надежда Ачкасова. – Так героически жить могли только настоящие патриоты, достойные сыновья и дочери Отечества. Вы показали всему миру силу своего характера. Тысячи бойцов отдали за нас свои жизни, чтобы мы могли трудиться и растить детей в свободной стране".

Перед началом тематической программы депутаты вручили ветеранам медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", затем собравшиеся посмотрели кадры кинохроники военных лет, короткометражные фильмы времен блокады, почтили память павших на полях сражений.