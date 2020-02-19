Кижеватовцы рассказали о своей работе по поиску останков красноармейцев

У Клуба детского творчества имени Андрея Кижеватова большой опыт и потенциал по патриотическому воспитанию детей и подростков. К такому выводу пришли депутаты Тюменской городской думы, побывав в музее боевой славы "Память" и пообщавшись с воспитанниками военно-поискового отряда "Кречет". Встреча прошла в День депутата.

О работе поисковиков депутатам рассказал воспитанник "Кречета" Даниил Колясников.

В "Вахте Памяти" тюменские поисковики участвуют с 1998 года. Работают ребята в районах бывших боевых действий на участках Волховского, Ленинградского, Северо-Западного и Западного фронтов. За этот период отрядом подняты и перезахоронены останки более тысячи солдат Красной Армии. Совместно с другими отрядами по медальонам, личным вещам и архивным данным установлены имена более 170 человек. Параллельно с поиском на полях сражений ведется поиск родственников погибших. С 2002 года оперативный отряд поисковиков работает в Западнодвинском районе Тверской области, в местах боевых действий 29 армии, в которой в составе 246 стрелковой дивизии воевало много наших земляков. С 2002 по 2011 год были найдены, установлены и перезахоронены останки более семидесяти земляков, останки пятерых перевезены и захоронены на малой родине. Собрано большое количество архивных и других информационных материалов. К ним относятся сведения местного населения, непосредственное обследование местности, литература, карты, схемы, касающихся военного периода Западнодвинского района.

Через отряд прошло более 170 человек. Большинство из них успешно отслужили в Вооруженных силах РФ, шестеро — в спецподразделениях в горячих точках. Многие проходят обучение в высших военных училищах. Воспитанники "Кречета" традиционно занимают призовые места в военно-патриотических и военно-спортивных соревнованиях.

Даниил Колясников в военно-поисковом отряде с 12 лет, в этом году в экспедицию на поля былых сражений он отправится в пятый раз. "Говорят, в России нет семьи, в которой нет своего героя. Мы делаем нужную работу, через десятки лет выясняя судьбу пропавших без вести и передавая память о павших бойцах их родным. Просто представьте, как вы встречаете своего героя с Великой Отечественной войны спустя 75 лет, и все сами поймете. Летом мы хороним останки солдат на кладбище. Там даже самые стойкие могут слезу пустить", - рассказал о работе Даниил. Юноша уверен, что полученный в отряде опыт пригодится ему не только для службы в армии, но и в повседневной жизни.

Депутат Мурат Тулебаев уверен, что именно такая работа, когда девушки и юноши лично помогают из безвестности вернуть имена павших героев, и формирует правильное отношение к Родине, уважение к старшим поколениям и истории Отечества.

Надежда Ачкасова восхитилась целеустремленности и выдержке ребят. "Поисковая работа — это по большей части тяжелый физический труд, жизнь в полевых условиях. Здорово, что ради благого дела ребята идут на такие испытания. Не каждый готов посвятить себя такой деятельности. Верю, что сформированные в отряде качества и принципы пригодятся им и во взрослой жизни", — отметила депутат городской думы.