Тюменцы получили благодарности за участие в патриотических проектах

В Тюмени прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, на котором наград и благодарностей были удостоены представители разных поколений. Поздравить тюменцев с заслуженными наградами и наступающим праздником пришли депутаты гордумы.

Так, воспитанник военно-поискового отряда "Кречет" Даниил Колясников получил Благодарность администрации Тюмени за активное участие в работе по восстановлению имен солдат, погибших и без вести пропавших в годы войны. О важности поисковой работы и отношении молодых людей к событиям Великой Отечественной войны Даниил рассказывал народным избранникам, побывавшим в "Кижеватовце" на Дне депутата 13 февраля. Городские парламентарии тогда отметили серьезное отношение юноши к сохранению исторической памяти.

Председатель гордумы от имени депутатов поздравил с праздником мужества и чести тюменских ветеранов, всех, кто защищает страну и стоит на страже ее интересов. "В первую очередь, это праздник тех, кто отстаивал свободу и независимость нашей Родины во все времена, тех, кто служил в мирное время, кто сегодня охраняет порядок и защищает свои семьи", – отметил Евгений Заболотный.

Председатель гордумы вручил юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Анатолию Чистякову. Во время войны, будучи ребенком, он трудился в колхозе наравне со взрослыми. В мирное время, окончив Тобольское речное училище и Школу командного состава речного флота, Анатолий Матвеевич работал штурманом и капитаном судна, принимал участие в становлении нефтегазовой отрасли Тюменской области. Юбилейной медалью награждена и Любовь Карпенко, младенцем она вместе с мамой попала в немецкий концлагерь. Бойцы Красной армии освободили их семью в 1943 году.

Также Евгений Заболотный вручил Благодарность Тюменской гордумы учителю начальных классов Раисе Щелчковой и преподавателю истории и обществознания Ирине Вилковой школы №65 за организацию и участие в социально значимых проектах патриотической направленности.