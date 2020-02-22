Ишим присоединился к проведению Года памяти и славы

Фото предоставлено администрацией Ишима

В Ишиме состоялось торжественное открытие Года памяти и славы. В концертном зале им.30-летия ВЛКСМ собрались ветераны, труженики тыла, представители власти и духовенства, молодежь.

Победа в Великой Отечественной войне - это величайшее событие в истории нашей страны и всего мира. Событие, которое через многие годы объединяет людей разных возрастов, профессий и национальностей в главном – в любви и уважении к своей Родине, отметил глава города Федор Шишкин. Он сообщил, что Год памяти и славы в Ишиме будет насыщенным, и выразил уверенность, что жители города примут активное участие в мероприятиях в честь 75-летия Победы.

Программа концерта погрузила присутствующих в атмосферу военного времени. Номера всколыхнули в сердцах зрителей разные чувства: горечи утрат и восхищения невероятным мужеством, верностью и стойкостью наших предков. Чувство благодарности участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, озарившее лица зрителей, еще раз подтверждает истину: "Пока мы помним своё прошлое, у нас есть будущее", будущее, которое подарили нам солдаты той далекой войны.