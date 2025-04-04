Под Тюменью обнаружили более 630 га зарастающих полей

15:18 04 апреля 2025
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В марте 2025 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре проверили 6 земельных участков сельхозназначения в Тюменском районе общей площадью 637 га и установили из зарастание деревьями и кустарниками.

У выявленных заброшенных участков 183 долевых собственника. Мероприятия по борьбе с произрастающей на земельных участках сорной и древесно-кустарниковой растительностью они не проводят, что создаёт пожароопасную ситуацию вблизи лесов и населённых пунктов, граничащих с зарастающими землями.

По результатам проведённых мероприятий правообладателям земельных участков объявлены предостережения, им предложено принять меры по защите земель от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также вовлечению их в сельскохозяйственный оборот.

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