Депутаты поздравляют ветеранов с наступающим Днем Победы

Накануне Дня Победы депутаты Тюменской городской думы вместе с представителями управ вручают ветеранам Великой Отечественной войны подарки от губернатора.

При общении с пожилыми людьми депутаты соблюдают необходимые санитарно-эпидемиологические требования и социальную дистанцию.

"Из-за коронавируса поздравить ветеранов, как полагается, не удается. Нельзя пожать руку, приобнять, ведь пожилые люди в группе риска. Когда переживем этот сложный для всех период, то обязательно поздравим ветеранов, как следует – душевно, за чашкой чая", - говорит депутат от избирательного округа № 20 Александр Гунбин.

При общении Гунбин разъяснил пожилым людям, как вести себя в период повышенной готовности, куда обращаться, если возникают вопросы.

Депутат Александр Чепик отметил, что не всех адресатов удается застать дома: некоторых родственники отвезли за город, чтобы не подвергать опасности их здоровье. В отсутствие ветеранов поздравления и подарки принимают их родные и близкие.

Пожилые люди, с которыми депутату удалось пообщаться, признались, что для них важнее всего внимание, добрые слова и сохранение молодым поколением исторической памяти о Великой Победе.

"В очередной раз я с большим удовольствием поздравил героев Великой Отечественной войны с праздником Победы. Не устаю говорить поколению победителей спасибо за свободу, возможность говорить на родном языке и быть достойным своих великих предков", – подчеркнул Александр Чепик.