План празднования 80-летия Победы обсудили в Тюменской гордуме

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Год 80-летия Победы – это значимая для каждой российской, тюменской семьи дата. Вопрос о готовности города к празднованию, планированию мероприятий и о мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной Войны депутаты Тюменской городской думы рассмотрели на заседании думы раньше, чем в предыдущие годы, отметила председатель гордумы Светлана Иванова.

Оргкомитет по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Тюмени работает с осени 2024 года. В план по подготовке и проведению основных мероприятий этого события включено 130 мероприятий (в прошлом году их было около 40) по пяти направлениям, основные - улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов, подготовка и оформление территории города к празднованию, приведение в порядок и обновление мемориалов, большой блок включает торжественные культурно-массовые мероприятия. Подробно эту информацию отразила в докладе замглавы города Дина Горковец.

Депутат Юрий Коновалов уточнил информацию о размещении социальной рекламы, посвященной юбилейной дате и героям-землякам. Серей Пыхалов убедился, что в этом году планируется организовать шествие "Бессмертный полк", который не проводится с 2022 года, к участию пригласят и партии, и организации, и всех жителей города. Сергей Морев напомнил, что недавно секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев предложил, а президент РФ Владимир Путин одобрил идею присвоения улицам имен героев, и предложил в связи с этим присвоить одной из улиц Тюмени имени Фитина Павла Михайловича. Владимир Сбитнев поблагодарил власти муниципалитета за пристальное внимание к подготовке и организации юбилейных мероприятий и выразил уверенность, что празднование традиционно для Тюмени пройдет на высоком уровне.

"Наша обязанность — сохранять объекты священной памяти. Запланировано благоустройство и приведение в надлежащее состояние больше 20 памятных и мемориальных мест. Работы будут завершены до 1 мая. Важным является то, что в этом году мы все снова встретимся на шествии "Бессмертного полка". Для Тюмени это особенно значимо — наш город является родиной акции. Каждый житель вновь сможет выйти с портретом своего родственника-героя и выразить тем самым знак уважения тем, кто ковал Победу", - подвела итог рассмотрению вопроса Светлана Иванова.