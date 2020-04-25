Тюменская область отпразднует День Победы в формате онлайн

Отпраздновать День Победы и провести ставшую традиционной акцию "Бессмертный полк" в привычном формате россияне смогут только после того, как отступит угроза коронавируса. В данный момент празднование перенесли на неопределённый срок.

Несмотря на это, автор акции "Бессмертный полк" Геннадий Иванов предложил вариант сохранения акции даже в режиме самоизоляции. Для участия каждый может разместить на своих личных автомобилях фотографии героев Великой Отечественной войны. По словам Геннадия, это не нарушает правила самоизоляции, а машины всё равно ездят по городу: кто-то добирается на работу, кто-то осуществляет доставку. Фотографии, размещённые на автомобилях, люди могут увидеть на светофорах, парковке, а также во дворах, когда выйдут в магазин. Также Геннадий Иванов отметил, что автомобили при этом должны быть чистыми и без посторонних надписей типа "На Берлин" и "Можем повторить".

Многие регионы России решили провести акцию 9 мая в онлайн-формате. Так, например, департамент по культуре и туризму в Тобольске предложил гражданам поставить фотографии участников Великой Отечественной войны на аватарки своих аккаунтов в социальных сетях. А в завершение праздника жителей района призвали зажечь в 21:00 свечу Памяти в каждом окне, выразив таким образом благодарность за подвиг нашего народа.

Геннадий Иванов отметил, что подобные инициативы хороши, однако не могут заменить традиционного формата шествия. Торжественные мероприятия юбилея Победы в 2020 году обязательно состоятся, необходимо только дождаться стабильной эпидемиологической обстановки, пишет "Тюменская область сегодня".