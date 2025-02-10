Губернатор навестил фронтовика и лично пригласил его на празднование Дня Победы

Губернатор Тюменской области Александр Моор по поручению Президента Российской Федерации вручил памятную медаль к юбилею Победы в Великой Отечественной войне Мефодию Гавриловичу Гаврилову и договорился с ним встретиться с на празднике в честь юбилея Великой Победы 9 Мая.

О визите к фронтовику Моор сообщил в своем телеграм-канале.

Мефодия Гавриловича в 17 лет призвали в Красную армию. После курсов в Тюменском пехотном училище он воевал на Втором Белорусском фронте. В 1943-м дважды был ранен и дважды возвращался в строй. В декабре того же года в жестоком бою под Витебском получил еще одно тяжелое ранение, из-за чего впоследствии ему ампутировали ногу. Вернувшись из госпиталя, он в 18 лет возглавил колхоз в родном Ярковском районе и руководил им 4 года. Позже окончил финансовый техникум. До пенсии трудился на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности. На пенсии активно включился в патриотическое воспитание молодежи. Говорит, успел побывать практически во всех тюменских школах, встречался с ребятами, рассказывал об истории, о пережитом на войне. Мефодий Гаврилович даже сейчас в свои 99 лет готов общаться с подрастающим поколением.