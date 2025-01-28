Участники Великой Отечественной войны в Тюменской области станут почетными гражданами своих городов и сел

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание регионального оргкомитета по подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"В Тюменской области живут около двух с половиной тысяч ветеранов и вдов солдат Победы, в том числе 50 непосредственных участников Великой Отечественной войны. Особое внимание здоровью ветеранов – организуем для них уже традиционные комплексные медицинские обследования. Если понадобится – на дому. При необходимости обеспечим нужное лечение и реабилитацию", - отметил в ходе заседания Моор.
Губернатор напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поручил каждому участнику Великой Отечественной войны присвоить звание почетного гражданина своего города или района, и вместе с главами муниципалитетов приняли такое решение. "Это наш долг перед людьми, которые в тяжелых сражениях отстаивали свободу и независимость нашей Родины и самоотверженно трудились в тылу под девизом "Все для фронта! Все для Победы!" - подчеркнул Моор.
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