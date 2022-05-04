В план празднования Дня Победы в Тюмени включили два плац-парада и вечерний пробег военной техники

План основных праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне опубликовал информационный центр регионального правительства.
9 Мая в Тюмени
В течение дня - проведение Всероссийской народной патриотической акции "Бессмертный полк. Онлайн";
10:00 - торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона "Салют, Победа!" и шествие "Бессмертный полк" - Центральная площадь (ул. Республики);
9:00 - концертные программы "Фронтовые бригады" - выезд в места проживания ветеранов;
9:00 - выставка военной техники у Технопарка и на площади 400-летия Тюмени (со стороны ул. М. Горького), площади Борцов Революции;
14:00 - плац-парад ТВВИКУ на площади у Технопарка, в 15:00 - на площади 400-летия Тюмени;
19:30 - торжественное прохождение военной техники по улицам Тюмени;
22:00 - фейерверк - Набережная Туры (территория фанерного комбината).
В муниципальных образованиях Тюменской области с 12:00 будут проходить концертные программы.
С подробным региональным планом, а это около 500 мероприятий, можно ознакомиться здесь.
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